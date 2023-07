Martini Ziekenhuis volledig over op gezonde voeding

Het Martini Ziekenhuis is volledig overgegaan op gezonde voeding. Het nieuwe voedingsaanbod bevat meer groente en fruit en minder suiker en zout.

Volgens het ziekenhuis is het aanbod ook duurzaam, omdat het tot minder verspilling leidt, meer plantaardig is en vaker wordt samengewerkt met regionale leveranciers. Met het nieuwe voedingsconcept loopt het Martini voorop als het gaat om de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord. Daarin staat dat 50 procent van alle ziekenhuizen in 2025 een volledig gezond voedingsaanbod moet hebben. In 2030 geldt dit voor alle ziekenhuizen.

Voor patiënten die zijn opgenomen op een verpleegafdeling, is een keuzemenu met zes eetmomenten per dag ontwikkeld. De nieuwe gerechten bevatten extra veel eiwitten en energie, om herstel te bevorderen. Het wordt bovendien aantrekkelijk geserveerd. Dat is belangrijk, omdat veel patiënten door hun ziekte of behandeling weinig eetlust hebben, terwijl voeding juist belangrijk is om je fitter te voelen.

Ook voor bezoekers en medewerkers is het Martini Ziekenhuis overgegaan op een volledig gezond voedingsaanbod. Overal wordt gezond eten en drinken geserveerd. Bovendien wordt gewerkt aan het terugbrengen van voedselverspilling van 25% naar maximaal 10%. Verder streeft het ziekenhuis naar 20% plantaardig voedsel en wordt steeds meer ingekocht bij lokale leveranciers.