Mariné heeft al jarenlang helse pijnen en de oplossing ligt in Amerika: “Iedere donatie is welkom”

Het Mercy Hospital in St. Louis, in Amerika, waar de behandeling plaats moet gaan vinden. Foto: LittleT889 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67481721

De broers Sako en Narek Gatsjatrjan zijn een inzamelingsactie voor hun moeder begonnen. Hun moeder Mariné heeft al jarenlang te maken met helse pijnen, en de oplossing ligt in Amerika.

“We hebben 20.000 euro nodig”, vertelt Sako. “De operatie, het verblijf en de kosten van de vliegreis kosten 20.000 euro. Inmiddels hebben we ruim 3.000 euro binnen, en daar zijn we al heel blij mee. Vooral in de eerste dagen van de actie ging het snel. De laatste dagen neemt het wat af. Daarom zijn we ook gaan flyeren. Mijn broertje is in de wijk Selwerd langs de deuren gegaan, en ik woon in Roden waar ik een folder heb verspreid. En we hopen dat zoveel mogelijk mensen ons willen helpen.”

“De pijn is er altijd”

De problemen bij hun moeder begonnen ongeveer vijf jaar geleden. “Ze ging naar de arts vanwege stelstelmatig vochtverlies uit de vagina. De arts stelde voor om een implantaat te plaatsen, een zogeheten TVT-bandje. Volgens de arts was dit echt het beste. Ze is hiermee akkoord gegaan, maar door dit implantaat kreeg ze helse pijnen die vanuit de rug komen en uitstralen. Waar de pijn mee te vergelijken is? Het is er altijd. Je kunt het misschien het beste vergelijken met hevige kiespijn. Mijn moeder is niet de enige vrouw die klachten heeft. De afgelopen jaren is ze in contact gekomen met meer vrouwen die klachten zijn gaan ontwikkelen na deze specifieke ingreep.”

“Andere vrouw uit Nederland is zonder pijn weer teruggekomen”

Het implantaat kan in Nederland niet verwijderd worden omdat deze operatie te complex is. “Door ons netwerk zijn we in contact gekomen met een chirurg in St. Louis, in Amerika, die deze operatie uitvoert. Onlangs is een andere Nederlandse vrouw daar geweest, en zij is zonder pijn weer teruggekomen. Dus daar richten wij nu onze hoop op. De operatie vindt over uiterlijk 95 dagen plaats. De datum van 25 oktober staat in de systemen in St. Louis. Dan moet de operatie plaats gaan vinden. En nu zijn we dus bezig om het voor elkaar te krijgen.”

“Snel herstel”

De broers zien hun moeder langzaam achteruit gaan: “In het begin viel het mee. Maar doordat ze pijn heeft slaapt ze slecht. Dat vreet energie, en het tast ook het humeur aan. In het begin wandelde ze nog wel eens, maar dat gaat nu ook steeds lastiger. De verwachting is dat de operatie ook direct effect heeft. Na de ingreep moet mijn moeder een week in het ziekenhuis blijven, ook voor controles. En daarna kan ze terug naar Nederland. De verwachting is dan dat het energieniveau snel weer herstelt. Dus dat is een goed vooruitzicht.”

“Iedere donatie voelt als een hand op onze schouder”

Volgens Sako en Narek is hun moeder maar wat trots dat haar zoons deze actie ondernemen. “Mijn ouders komen uit Armenië. Ze hebben vroeger alles gegeven zodat ik en mijn broer hier een goede toekomst zouden hebben. En nu is het tijd dat wij wat terug doen. En dit is uiteraard spannend. We hebben het hier van tevoren over gehad. Ook dat de media misschien er wel aandacht aan gaat besteden. Daar is mijn moeder best wel huiverig voor, omdat het een persoonlijk verhaal is. Aan de andere kant wil ze ook vrouwen waarschuwen dat de operatie op dit gebied niet altijd goed gaat. Dat er risico’s zijn. Flink wat vrouwen hebben dat inmiddels ondervonden. En die boodschap wil ze heel graag verkondigen. Want hoe je het ook draait: mijn moeder is sowieso vijf jaar van haar leven kwijt. Daarom voelt iedere donatie die we krijgen ook als een warme hand op onze schouder waar we heel blij mee zijn.”

De pagina waar donaties gedaan kunnen worden is hier te vinden.