Marathon Cup begint dit jaar niet in Amsterdam, maar in Groningen

Foto: marathondames.nl

Niet Amsterdam, maar Groningen is dit jaar de locatie voor de eerste schermutselingen van de marathonschaatsers. Sportcentrum Kardinge is op zaterdag 21 oktober het decor voor de start van de Marathon Cup 2023-’24.

Volgens competitieleider Geert-Jan Muskens van de KNSB heeft de ‘verhuizing’ te maken met mogelijke logistieke problemen in Amsterdam. De Jaap Eden IJsbaan wordt gerenoveerd en het is nog niet bekend of hier op 21 oktober geschaatst kan worden. Daardoor krijgt Kardinge nu twee marathondagen op haar kalender. Op 23 december vindt er opnieuw een wedstrijd van de Marathon Cup plaats op de meest noordelijk gelegen kunstijsbaan.

Ook de traditionele afsluiting van het seizoen verhuist dit jaar. Die vindt volgend jaar maart plaats in de Leeuwardense Elfstedenhal.