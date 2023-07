Man uit Drenthe slaat agent vol in het gezicht in binnenstad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 21-jarige man uit Beilen is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de binnenstad aangehouden voor mishandeling van een agent. Dat meldt de politie.

Rond 04.00 uur probeerden twee agenten in de Gelkingestraat een ruzie tussen twee mannen te sussen. “In plaats van te kalmeren, richtte een 21-jarige man uit Beilen zijn agressie tegen één van de agenten en sloeg hem in het gezicht.” De agent werd vol geraakt, ter hoogte van zijn slaap. “De politiemensen hebben vervolgens deze man aangehouden voor mishandeling, waarbij de verdachte de agenten meermaals uitschold.

De politie vindt agressief en gewelddadig gedrag tegen hulpverleners onacceptabel. Daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen hen wordt een driemaal zo hoge straf geëist. In de afgelopen twee maanden vonden meerdere mishandelingen plaats waarbij agenten het slachtoffer waren. Vorige maand verleende een agent op de Grote Markt medische hulp waarna hij mishandeld werd. In mei was het raak op het Hoofdstation.