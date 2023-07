Man spuugt agent in het gezicht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 27-jarige man uit Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een vechtpartij. Tijdens het vervoer naar het politiebureau spuugde de man een agent in het gezicht.

De vechtpartij vond plaats in de binnenstad. Agenten werden naar de locatie gestuurd waarbij ze de man uit de stad aan konden houden. “Door de vechtpartij was hij gewond geraakt aan het gezicht”, schrijft de politie. “Terwijl we de man in een politieauto overbrachten naar het bureau vond hij het nodig om een collega in het gezicht te spugen. Vanwege zijn verwondingen kwam er ook bloed mee.”

Om de agent te beschermen is het ‘prik protocol’ opgestart. Hierbij wordt er gecontroleerd of de politieman besmet is geraakt met het bloed van de verdachte. Dit protocol wordt gevolgd om eventuele risico’s van overdracht van ziektes uit te sluiten.