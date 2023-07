Man met luchtdrukpistool aangehouden in binnenstad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een man aangehouden die met een luchtdrukpistool in zijn broeksband door de binnenstad liep. Dat meldt de politie op sociale media.

“Medewerkers van cameratoezicht zagen een persoon lopen die een voorwerp in zijn broeksband droeg”, schrijft de politie. Agenten werden daarop naar de locatie gestuurd en begonnen een onderzoek. “Wij hebben de persoon direct geboeid en zijn een controle begonnen. Voorin de broeksband bleek een luchtdrukpistool te zitten. Wij hebben de persoon aangehouden.”

De man is overgebracht naar het politiebureau waar hij zondag verhoord zal worden. Het wapen is in beslaggenomen. Bij een luchtdrukpistool wordt een kogel door expansie van gecomprimeerd gas naar buiten geduwd. Dit in tegenstelling tot een vuurwapen waarbij de druk ontstaat door een ontploffing van explosief materiaal. Het gebruik en het dragen van luchtdrukpistolen is in Nederland alleen toegestaan op eigen terrein of op een schietbaan.