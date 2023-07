Man met doorgeladen vuurwapen aangehouden in binnenstad

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In het uitgaansgebied in de binnenstad is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 28-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen aangehouden. De man bleek een doorgeladen vuurwapen bij zich te hebben.

De man bezocht een horecagelegenheid aan de Gelkingestraat. Eenmaal binnen bedreigde hij een persoon. Daarop werd er een melding gedaan bij de hulpdiensten. Terwijl de verdachte de horecagelegenheid verliet, werd hij in de gaten gehouden met behulp van cameratoezicht. Korte tijd later werd de persoon aangetroffen door politieagenten.

Bij fouillering werd het doorgeladen vuurwapen gevonden. De man is daarop aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau. In de zaak wordt verder onderzoek gedaan. Eerder deze week werd er ook al een persoon met een vuurwapen aangetroffen. Deze man werd aangehouden in de Papengang. Hij bleek in de broeksband een luchtdrukwapen bij zich te hebben. Dit werd gezien door medewerkers van cameratoezicht, waarop agenten in actie kwamen.