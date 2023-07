Man gewond bij steekpartij voor Hoofdstation

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij voor het Hoofdstation is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 50-jarige man uit de stad gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De melding van een steekincident kwam in het begin van de nacht bij de hulpdiensten binnen. “Een gedeelte van het stationsgebied, ter hoogte van de ingang naar de fietskelder, is afgezet met linten”, beschrijft nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl de situatie. “De Forensische Opsporing doet op de locatie onderzoek, en agenten spreken met getuigen.” Zaterdag laat de politie weten dat op de locatie een steekincident heeft plaatsgevonden waarbij de 50-jarige man uit de stad gewond is geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie vertelt ook dat er direct een verdachte is aangehouden. Het gaat om een 47-jarige man uit de stad. Hij is overgebracht naar het politiebureau. In de zaak wordt verder onderzoek gedaan. Daarbij zijn er ook camerabeelden veiliggesteld.