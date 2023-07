Man geeft voor het oog van agenten kopstoot

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 25-jarige man uit de stad is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden vanwege het uitdelen van een kopstoot in het uitgaansgebied. Dat meldt de politie op sociale media.

Politiemensen waren in de Poelestraat aan het surveilleren. “De verdachte gaf voor het oog van collega’s een kopstoot aan een andere man”, schrijft de politie. “Wij hebben de verdachte daarop aangehouden. Dat ging echter niet zonder slag of stoot, want hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Een collega raakte hierbij licht gewond.”

De man is uiteindelijk overgebracht naar het politiebureau. “Wij doen onderzoek in de zaak. Zaterdag vindt het verhoor van de verdachte plaats. Inmiddels hebben we camerabeelden uit de binnenstad veilig kunnen stellen.”