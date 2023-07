Man (22) uit Ommen raakt gewond bij mishandeling Turftorenstraat; politie zoekt getuigen

Foto via Politie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling, die in de nacht van donderdag op vrijdag heeft plaatsgevonden aan de Turftorenstraat.

Bij deze mishandeling, die omstreeks 04.15 uur plaatsvond, is een 22-jarige man uit Ommen gewond geraakt. Na aankomst van de hulpdiensten is slachtoffer met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De politie is een onderzoek gestart en vraagt getuigen van het incident om zich te melden. Ook camerabeelden zijn volgens de dienst van harte welkom. Contact opnemen met de politie kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 Via dit tipformulier kunnen getuigen beelden delen.