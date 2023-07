Maisdoolhof Meerstad vanaf 22 juli open voor publiek

Foto: Jornand Veldman / ingezonden

Vanaf zaterdag 22 juli is iedereen weer welkom in het gratis toegankelijke Maisdoolhof Meerstad. De eerste honderd bezoekers krijgen deze dag gratis popcorn voor onderweg.

Het maisdoolhof, pal naast het strand Meeroevers, is bijna drie voetbalvelden groot en bevat vier kilometer aan paden. Voor de jongste kinderen is er een klein doolhof. Zolang het weer en de mais het toelaten, is het Maisdoolhof Meerstad tot en met 29 september te bezoeken.

In de vakantieperiode van 22 juli t/m 3 september is het Maisdoolhof geopend op dinsdag van 12.00 tot 17.30 uur en woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.30 uur. Na 3 september op woensdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.30 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.30 uur. Bij regenval is het doolhof gesloten.