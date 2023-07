“Maandag wisselend bewolkt met kans op buien, ook later in de week buien”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Warm en rustig zomerweer zit er voorlopig niet in. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis moeten we de komende dagen rekening houden met regelmatig buien.

“Maandagochtend zijn er flinke opklaringen maar neemt de bewolking geleidelijk aan toe”, vertelt Kamphuis. “Het blijft vrijwel overal droog. In de middag neemt de kans op een paar buien toe met daarbij kans op een slag onweer. Het wordt 21 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. Dinsdag zijn er wolkenvelden en kan er af en toe een spatje regen vallen. Later op de dag klaart het wat vaker op. Het wordt 22 of 23 graden bij een zwakke of matige westelijke wind, windkracht 2 of 3.”

“Woensdag moeten we ook rekening houden met een paar buien, de meeste in de loop van de dag. Daarbij is er kans op een slag onweer en wordt het 21 of 22 graden. De wind uit het westen tot noordwesten is matig, windkracht 3 tot 4. Kijken we verder vooruit dan zien we op donderdag dat het rustiger wordt. Naast enkele wolkenvelden zijn er ook zonnige perioden. In de middag is er kans op een bui bij 21 graden als hoogste temperatuur. Vrijdag en tijdens het weekend zijn de veranderingen klein. Zonnige momenten en wolkenvelden wisselen elkaar af. Soms valt er een bui en de temperaturen liggen met ongeveer 22 graden een graadje onder het langjarig gemiddelde.”

