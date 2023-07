“Maandag wisselend bewolkt en 25 graden, komende dagen kans op een bui”

De felle buien van zondagavond hebben de tropische temperaturen verdreven. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft de kans op een bui ook de komende dagen aanwezig.

“Maandag is het wisselend bewolkt en wordt het 23 tot 25 graden”, vertelt Kamphuis. “Op de meeste plaatsen blijft het droog en de wind, uit het westen tot zuidwesten, is matig, windkracht 3 tot 4. Op dinsdag is er flink wat zon en wordt het opnieuw warmer bij 27 of 28 graden als maximumtemperatuur. Er waait een stevige zuidwestenwind, windkracht 4. In de avond en in de nacht van dinsdag op woensdag is er kans op een bui.”

“Woensdag is ook deze warmte verdreven en wordt het rond de 21 graden. Naast af en toe zon is er kans op een bui en waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. Kijken we verder vooruit, dan zijn op donderdag de veranderingen klein. Vrijdag wordt het warmer met 23 of 24 graden en zijn er flinke perioden met zon. Zaterdag wordt het ruim 25 graden en eindigt de dag met een regen- of onweersbui waarna het op zondag weer aan aantal graden koeler is.”

