“Maandag veel bewolking en perioden met regen, komende dagen veel regen”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Warm zomerweer is momenteel ver weg. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hoeven we voorlopig ook niet op verbetering te rekenen.

“Maandag is er veel bewolking en zijn er perioden met, lichte, regen”, vertelt Kamphuis. “Slechts af en toe is het even droog. Het wordt 20 of 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. Ook in de avond is het regenachtig. Dinsdag vallen er talrijke buien. Daarbij is er een kleine kans op een slag onweer en hagel. Het wordt 20 graden bij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Woensdag begint droog maar in de middag zijn er perioden met regen bij 20 graden als maximumtemperatuur. Donderdag en vrijdag zijn de veranderingen klein. Ook tijdens het weekend houdt het onbestendige weer aan met soms veel regen en wind. Het wordt dan rond de 20 graden.”

