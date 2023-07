“Maandag veel bewolking, aan het einde van de week 26 graden”

De komende dagen hebben we te maken met regelmatig bewolking en zo af en toe een bui. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen aan het einde van de week de temperaturen op.

“Maandag is er veel bewolking en is er kans op een buitje”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, kracht 4 tot 5. Langs de Wadden staat een krachtige wind, kracht 6. Dinsdag is er veel bewolking met af en toe een opklaring maar ook kans op een bui. Het wordt 20 of 21 graden. De matige tot vrij krachtige wind komt uit het zuidwesten, kracht 4 tot 5. In de avond neemt de kans op regen toe.

Woensdag is er veel bewolking en gaat het later in de ochtend en in de middag af en toe (licht) regenen. Het wordt 18 graden bij een matige wind die draait van het zuidwesten naar het noordwesten, kracht 2 tot 4. Donderdag is er weer regelmatig zon en is het rustig weer. Het wordt met 23 graden ook weer een stuk warmer. Vrijdag wordt het met veel zon 26 of 27 graden. Zaterdag komt de tropische 30 graden in zicht en zondag komen buien opzetten die de aanval inzetten op de hitte. Die aanval zal waarschijnlijk slagen, maar het is de vraag of dat zondag al gebeurt of pas na het weekend.”

