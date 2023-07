‘Maandag bewolkt en buien, ook komende dagen regelmatig regen’

De eerste week van de zomervakantie brengt geen warm zomerweer. De zon laat zich maar af en toe zien, en regelmatig vallen er buien.

Maandag begint de dag met bewolking. Zo nu en dan laat de zon zich even zien. In eerste instantie is het droog maar vanaf de tweede helft van de ochtend zijn er buien mogelijk, waarbij ook een klap onweer tot de mogelijkheden behoord. Ook in de middag is er kans op buien. Bij een zwakke wind uit zuidwestelijke richting wordt het 19 of 20 graden. De nacht van maandag op dinsdag verloopt deels helder. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden.

Op dinsdag is er wat meer ruimte voor de zon. Zo nu en dan kan er een bui vallen. De wind is zwak en komt uit noordwestelijke richtingen. Het wordt 18 graden. Ook op woensdag wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af. Verspreid over de dag vallen er buien. Het wordt 19 of 20 graden.