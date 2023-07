“Lokaal kans op veel regen, zwaarste buien voor het oosten van de provincie”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt zondag voor stevige onweersbuien. Voor een deel van Nederland geldt code oranje, voor de provincie Groningen is een code geel van kracht. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen we de buien aan het eind van de middag of rond het avonduur verwachten.

“Wat we op dit moment zien is dat het om 13.00 uur 29,5 graad is op Eelde”, vertelt Kamphuis. “Er is veel ruimte voor de zon, en dat weerbeeld zal de komende uren niet veranderen: het is zonnig en tropisch, waarbij het uiteindelijk 31 tot 33 graden wordt. Gaandeweg de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe. Later in de middag, of rond de avond, trekt een gebied met felle regen- en onweersbuien onze provincie binnen. Daarbij kan er lokaal veel regen vallen, en er is kans op flinke windvlagen. Ook hagel is mogelijk. De zwaarste buien zijn voor het oosten van de provincie weggelegd. Later in de avond trekken de buien geleidelijk aan naar het noordoosten weg.”

“Felle buien gaan de hitte verdrijven”

De verwachting is dat gedurende de middag een buienlijn zich gaat ontwikkelingen in het gebied Noord-Limburg, Brabant en het Ruhrgebied. In Limburg lag de temperatuur om 12.00 uur rond de 33 graden. Die temperaturen zijn een goede energiebron voor onweersbuien. Volgens Kamphuis gaat het om twee buienzones, waarbij er voor de buienzone geïsoleerde buien kunnen ontstaan. “De zuidoostenwind is zwak en draait in de namiddag naar het westen tot noordwesten en neemt dan ook wat toe naar matig, windkracht 3 tot 4. Uiteindelijk zullen de felle buien de hitte gaan verdrijven. Wel zal de nacht naar maandag zwoel verlopen.”

Waarschuwing

De NS adviseert reizigers om zondag goed voorbereid op pad te gaan en om reisplanners en weerberichten goed in de gaten te houden. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten goed op te letten en om bij noodweer niet stil te gaan staan op snelwegen. Watersporters wordt geadviseerd om bij naderend onweer onmiddellijk van het water af te gaan.