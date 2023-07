Liveblog Rammstein: vlammen doven in Stadspark, dit was concert nummer één in Groningen

Het ging niet zonder slag of stoot, maar donderdagavond was het dan zover: Rammstein gaf de eerste in een reeks van twee concerten op de Drafbaan in het Stadspark. Hieronder lees, kijk en luister je terug hoe de dag van concert nummer één er aan toe ging.

Update 22.59 uur:

Dat was het dan voor donderdagavond. Rond 22.45 uur gingen de laatste vlammen de lucht in, waarna de decibelmeters in ieder geval op de meeste plekken in Groningen weer terug waren op normale waardes.

Morgen (vrijdag) begint Rammstein om en nabij 20.30 uur aan het tweede concert in het Stadspark.

Update 22.52 uur:

Hast du ein vuurkorfje?

Update 22.45 uur:

Update 22.40uur:

Heeft iemand een vuurtje?

Update 22.34 uur:

Kan dit? Mag dit? U mag beslissen.

Update 22.28 uur:

Foto: Amber Otter

Update 22.20 uur:

Mocht er nog twijfel bestaan: Justin weet dat het gelukt is.

Update 22.16 uur:

Een twintigtal ‘meegenieters’ besloot dat de westelijke ringweg wel een goede plek was om mee te genieten van Rammstein.

D’r zijn toch betere plekken als je zonder kaartje wat van de brut wil meepakken. #Groningen #Rammstein https://t.co/zQJRof5he8 — Sikkom (@Sikkom050) July 6, 2023

Update 22.13 uur:

Ook Sauwerd krijgt het concert luid en duidelijk mee.

Update 22.11 uur:

Ook Rijkswaterstaat kan meegenieten van het concert:

Inmiddels is de file in rook opgegaan, maar we zien wel dit beeld langs de #A7… #Rammstein pic.twitter.com/yHW2vD8x2b — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 6, 2023

Update 21.58 uur:

De vlammen van Rammstein stijgen ver boven het Stadspark uit.

Update 21.54 uur:

De ‘sonne’ gaat onder, maar Rammstein nog niet.

Update 21.44 uur:

En de decibels.

Update 21.22 uur:

Daar zijn de vlammen.

Update 21.17 uur:

Update 21.14 uur:

Natuurorganisaties zijn bang dat het concert de natuur in het Stadspark behoorlijk aantast. Volgens Uilke Hoekstra wordt er door de vogels bij de atletiekbaan in het Stadspark nog druk overlegd over de geluidskwaliteit.

Update 21.04 uur:

Meegenieters in de rest van de stad zijn afhankelijk van de wind. Op sommige plekken in Groningen is het stil, maar in andere delen van Stad lijkt het volgens inwoners of de buren de stereo op 9 hebben staan. Voor de één een kwelling, voor de ander genieten.

Update 20.53 uur:

Ook vanuit de lucht wordt er gespiekt naar de drafbaan.

Links ook #luchtballon #Rammstein pic.twitter.com/Vi15jsjgaX — Richard (@Richard_Kre) July 6, 2023 Update 20.45 uur: Bij het Stadsparkpaviljoen geniet een groep liefhebbers mee van de Duitse rockband: Update 20.40 uur: We zijn begonnen. Rammstein in Groningen pic.twitter.com/sKMoym3Mdy — Richard van de Crommert (@RichardCrommert) July 6, 2023 Update 20.40 uur: Het is zover! Update 20.17 uur: Een groep nieuwsgierigen zonder kaartje heeft besloten het concert niet helemaal aan zich voorbij te laten gaan. Update 20.13 uur: Terwijl het Stadspark zich opmaakt voor het begin van de show, is de gemeente Groningen hard aan het werk aan de Paterswoldseweg. Geluidsmeters gaan opnemen hoe hard de Duitse band de omgeving kan laten meegenieten. De metingen moeten aan de gemeente duidelijk maken waar omwonenden mogelijk kans maken op compensatie, mocht de gemeente daar toe overgaan na het concert. Update 19.38 uur: De zeskoppige formatie die donderdagavond voor spektakel moet gaan zorgen in het Stadspark is onderweg! Rammstein verlaat Prinsenhof #Rammstein #rtvnoord pic.twitter.com/lgL7sW1uLY — Charlotte Huizinga (@Charrr744) July 6, 2023 Update 19.38uur: Het voorprogramma in het Stadspark is begonnen. De twee Franse concertpianistes van Abélard staan met twee vleugels bovenop de geluidstent, midden in het publiek. De dames spelen nummers van de Duitse rockformatie om het publiek op te warmen voor het vuurwerk. https://www.oogtv.nl/wp-content/uploads/2023/07/Video-van-WhatsApp-op-2023-07-06-om-19.36.19.mp4 Update 19.24uur: Waar het Stadspark langzaam aan vol loopt met duizenden Rammstein-fans, laat een groep van vijftig demonstranten zich donderdagavond horen op de Vismarkt. De protestmars die bij het Peerd van Ome Loeks bij het Hoofdstation begon, eindigde op de Vismarkt met een manifestatie. https://www.oogtv.nl/wp-content/uploads/2023/07/Video-van-WhatsApp-op-2023-07-06-om-19.24.01.mp4 Update 19.15 uur: Het Stadspark loopt vol in de aanloop naar het voorprogramma. Zoonlief is erbij!! #rammstein #groningen en is niet de enige, wat een fans! pic.twitter.com/I6lXeBdyuV — Marijke van der Hoek (@MarijkevandHoek) July 6, 2023 Update 18.51 uur: Qbuzz maakt het concertbezoekers uit de regio niet makkelijk vanavond: Aankomende nacht vervallen nachtbussen 409 Groningen – Assen, 417 Groningen – Roden – Leek en lijn 418 Groningen – Gieten wegens personeelstekort. Onze excuses voor het ongemak. https://t.co/b8GEsdGMQd — Qbuzz GD (@QbuzzGD) July 6, 2023 Update 18.37 uur: Bij het beeld van het Peerd van Ome Loeks verzamelden zich donderdagavond een groep van zo’n vijftig demonstranten voor een protestmars. De seksuele uitspattingen en misbruik-aantijgingen tegen zanger Till Lindeman waren voor een groep actievoerders aanleiding om zich uit te spreken tegen ‘verkrachtingscultuur’. De demonstranten lopen donderdagavond een protestmars door de binnenstad, omdat ze vinden dat de Duitse band vanwege de aantijgingen geen podium meer moet krijgen. Update 18.28 uur: Het concert van Rammstein lijkt bij de Euroborg al de eerste vlammen te hebben opgeleverd. Een auto brandde volledig uit bij het stadion aan de Boumaboulevard. De verkeersdrukte bij de parkeerplaats heeft waarschijnlijk de motor doen koken. Niemand raakte gewond, maar de inzittenden zullen op een andere manier thuis moeten zien te komen. De auto is total loss. Groningen- Bij de Euroborg aan de Boumaboulevard is zojuist de motor van een auto volledig uitgebrand. De bestuurder raakte niet gewond. De auto raakte totall los. Update 17.40 uur: Rijkswaterstaat komt alvast in de sfeer met een iets minder vrolijke verkeersupdate:

Du, du hast, du hast file… Rond Groningen zien we een hoop vertraging, met name op de #A28 vanuit Assen en de #N7 (ringweg). Dit komt (mede) door het concert van #Rammstein vanavond. Veel plezier en goede reis!

Actuele hinder: https://t.co/AkieH73nbO pic.twitter.com/u2ruY1cteM — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 6, 2023

Update 17.21 uur:

Of de uitgedeelde dopjes donderdagavond daadwerkelijk de oren in gaan, dat hangt van de fans zelf af. Dat gehoorschade door 103 decibel aan Rammstein tot de mogelijkheden behoort, is nu wel duidelijk. Deze toeschouwers kunnen in ieder geval niet zeggen dat ze de dopjes niet hebben gekregen.

De oordopjes (zo’n tweeduizend stuks) worden uitgedeeld door personeel van de KNO-afdeling van het UMCG. Meer over de actie is hier te lezen.

Update 17.00 uur:

Vanwege het Rammstein-concert is er een opstapplaats voor concertbussen bij de Boumaboulevard. Dit zorgt voor enorme drukte , zowel voor auto’s en bussen als voetgangers.

Update: 16.35 uur:

De ANWB hoeft geen Rammstein-fan te zijn om te zien dat het druk is in Groningen. De wielrijdersbond waarschuwt dat het ook vanavond waarschijnlijk extra druk zal zijn in Stad.

Drukte in/rond Groningen vanwege het concert van #Rammstein vanavond. pic.twitter.com/DoFbes6rCM — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) July 6, 2023

Update: 16.10 uur:

De eerste fans van Rammstein staan op het concertterrein. Daar moeten de fans nog zeker ruim drie uur wachten voordat het programma van donderdagavond echt gaat beginnen.

Klaar voor #Rammstein ! Bedankt @groningen en de natuur. Hopelijk blijft de overlast binnen de perken. pic.twitter.com/3hxwAWZ4UZ — E 🌳 (@Rendarion) July 6, 2023

60000 mensen voor de poort. Dus die gaat echt niet naar buiten opendraaien.. #Rammstein pic.twitter.com/AnP90ojatl — marc (@achtertuk) July 6, 2023

Update: 15.30 uur:

Wie donderdagmiddag door het centrum van de stad loopt, kan het niet ontgaan dat Rammstein vanavond optreedt. Met bier in de hand of op de tafel van een terras zijn fans van de Duitse rockformatie niet te ontwijken.

Update: 15.15 uur:

De rechtbank in Groningen heeft alle bezwaren van de Natuurbeschermingswacht tegen het concert van Rammstein in het Stadspark donderdagmiddag afgewezen. Dat betekent dat de concerten door mogen gaan zoals ze gepland staan.

Dat laat de Natuurbeschermingswacht weten: “We hebben het niet gered bij de bestuursrechters, zowel de Raad van State als de rechtbank Noord-Nederland hebben niet ingegrepen. Alle verzoeken zijn afgewezen. Sorry dat we jullie niet hebben kunnen helpen.”

Meer informatie is hier te vinden.