Lijst STERK wil het aanbieden van gratis menstruatieproducten verder uitbreiden

Foto Andor Heij Zernike Campus

Lijst STERK wil het aanbieden van gratis menstruatieproducten op de Zernike Campus verder uitbreiden. Dat laat de fractievoorzitter van de studentenpartij weten.

Afgelopen voorjaar zijn op een deel van de toiletten op de campus kasten geplaatst waar studenten en medewerkers gratis menstruatieproducten uit kunnen halen. De ruimtes waar dit wordt aangeboden zijn te herkennen aan een paarse vlinder, het logo van het Armoedefonds. Op dit moment hangt in ieder gebouw van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit minimaal één kastje waar iedereen anoniem gebruik van kan maken.

“Als partij hebben wij ons er sterk voor gemaakt om het aanbieden te implementeren in de bedrijfsvoering van het Facilitair Bedrijf”, vertelt fractievoorzitter Jennifer van der Graaf. “Het gaat om een pilot die als doel geeft om de toegankelijkheid tot gratis menstruatieproducten te verbeteren en te vergroten. Hiermee is de Hanzehogeschool één van de voorlopers in het hoger onderwijs. Maar daarmee zijn we er nog niet. Komende jaren willen wij ons er sterk voor maken om dit verder uit te breiden, zodat menstruatieproducten gratis verkrijgbaar zullen zijn op alle toiletten over de hele campus.”