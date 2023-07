Lefier herkent zich niet in klachten bewoners Indische Buurt en zoekt naar oplossingen

Foto: Google Maps

Woningcorporatie Lefier herkent zich niet in het beeld van de situatie die in de Indische Buurt wordt geschetst. Bewoners lieten vorige week weten zich zorgen te maken over de gezondheidssituatie in hun woningen.

Het gaat om bewoners van woningen aan de Palembangstraat, Timorstraat en Menadostraat. Zij hebben te maken met vocht-, tocht- en schimmelproblematiek. Ook hebben de bewoners last van muizen in hun woningen. Tijdens een bewonersbijeenkomst in de wijk, die georganiseerd werd door de SP, liet men weten dat problemen onvoldoende worden aangepakt. “Wij herkennen ons niet in dat beeld”, vertelt een woordvoerder van Lefier. “Ons uitgangspunt is dat wij willen dat onze huurders wonen in woningen waar ze gelukkig zijn. Ook veiligheid is voor ons belangrijk.”

Schimmel

Over de schimmelproblematiek: “Als mensen problemen hebben dan kunnen ze contact met ons opnemen en dan zoeken we naar een oplossing. En wij erkennen dat het een lastige situatie is. We weten allemaal dat de energieprijzen zijn gestegen. We zijn bekend met verhalen dat mensen hun kachel minder of niet meer opstoken in de koude maanden. In koude huizen maakt vocht meer kans, en wanneer het vochtig is zijn schimmels niet ver weg. Maar we zoeken in deze situaties naar een goede en passende oplossing.”

Muizen

Dat geldt ook voor de muizen. Bewoners laten weten dat wanneer cv-ketels vervangen worden, gaten, waar leidingen doorheen liepen, niet gedicht worden. “Muizen in je woning zijn heel vervelend. Ook voor dit probleem geldt, dat als er ergens overlast is, dat mensen ons kunnen bellen. Wij kunnen dan in actie komen om het probleem te onderzoeken en te kijken wat we kunnen doen.”

“Wordt de juiste weg bewandeld om een klacht in te dienen?”

De bewoners laten weten dat ze wel klagen, maar dat de woningcorporatie niet in actie komt. “Dat is voor onszelf ook iets om tegen het licht te houden. Is de werkwijze die wij hanteren de juiste? We onderzoeken daarom ook welke stappen mensen ondernemen om een klacht in te dienen. Welke weg bewandelen zij precies? Komen meldingen op de juiste plek binnen zodat het weggeschreven kan worden in ons systeem, zodat we in actie kunnen komen? Als je mij vraagt naar schimmelmeldingen en meldingen van overlast van muizen, dan zijn er een aantal meldingen uit deze wijk binnengekomen, maar dat is maar een klein aantal.”

Onafhankelijk onderzoek

De SP liet vorige week aan OOG Tv weten dat de problemen in de wijk al ruim een jaar spelen. Omdat de problemen niet worden opgelost voert de SP een onafhankelijk onderzoek uit waarbij er gekeken wordt naar de gezondheidseffecten van tocht, vocht en schimmel. De resultaten van dit onderzoek worden met de corporatie gedeeld.