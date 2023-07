Een ‘levensboek in een stripverhaal’. Het kunstproject van brugklassers van het Harens Lyceum staat sinds een aantal weken uitgestald in het zorgcentrum Westerholm in Haren.

De leerlingen hebben bewoners van het tehuis in de afgelopen maanden geïnterviewd. Op basis van die verhalen brachten ze de verhalen tot leven. Kunstdocenten Coen Vosveld (Centrum voor Kunst en Cultuur) en Pete Silverstein (docent beeldende kunst Zernike College) hebben de leerlingen daarbij geholpen.