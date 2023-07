Leerlingen De Rietzee halen ruim 900 euro op voor Het Vergeten Kind

Foto: ingezonden

Leerlingen van IKC De Rietzee in de wijk Reitdiep hebben 945 euro opgehaald voor stichting Het Vergeten Kind. De cheque werd afgelopen week overhandigd.

Op vrijdag 23 juni vond het Rietzee Zomerfestival plaats. Leerlingen verzorgden spectaculaire muzikale optredens op een podium. Rond het festival was een veiling georganiseerd waarbij er spullen verkocht werden. Hiermee werd een bedrag van 945 opgehaald. De leerlingenraad heeft de afgelopen periode nagedacht waar het geld naar toe moet en daarbij is stichting Het Vergeten Kind gekozen als goede doel.

Leerling Pim, die voorzitter is van de leerlingenraad, laat weten: “We hebben Het Vergeten Kind gekozen omdat we vinden dat alle kinderen leuke dingen moeten kunnen doen. Een geldbedrag van De Rietzee-kinderen voor alle andere kinderen. Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen in Nederland die niet veilig en liefdevol opgroeien.