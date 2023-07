Kop-staartbotsing op Europaweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagavond op de Europaweg zijn de automobilisten van twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur ter hoogte van de kruising met het Damsterdiep. “Het betreft een kop-staartbotsing”, beschrijft Ten Cate de situatie. “De bestuurder van een grijze personenauto is achterop een witte auto gebotst. Er is flink wat schade ontstaan.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Al snel werd duidelijk dat er niemand gewond is geraakt.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen weggesleept. Vanwege het ongeluk waren tijdelijk twee rijbanen afgesloten.