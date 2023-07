Koninklijke onderscheiding voor Franck Smit, de ‘bescheiden held’ van het Universiteitsmuseum

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Franck Smit, senior conservator van het Universiteitsmuseum, nam donderdagmiddag afscheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens zijn afscheidsreceptie ontving Smit, die met pensioen gaat, de versierselen die horen bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Koen Schuiling speldde het lintje op bij Smit, tijdens een ceremonie in het Universiteitsmuseum. Smit krijgt de onderscheiding omdat hij zich tijdens, maar ook buiten zijn werkuren, bovenmatig heeft ingezet om de geschiedenis van de RUG te delen met anderen. “Hij wist zijn liefde voor de geschiedenis van de universiteit over te brengen aan iedereen die hij op sleeptouw nam naar de meest interessante hoekjes van zijn geliefde Academiegebouw”, schrijft de RUG over Smit.

Smit studeerde in de jaren tachtig geschiedenis aan de RUG. Na een korte uitstap kwam hij in 1990 terug en werkte hij in totaal vijftien jaar bij het Universiteitsmuseum, een carrière die Smit van medewerker naar senior conservator bracht. “Steeds kwam hij met nieuwe ideeën voor wisselexposities en de vaste tentoonstelling heeft hij enkele malen volledig herzien”, stelt de RUG. “Zo groeide de verzameling academisch erfgoed van het museum uit tot een van de mooiste en grootste museale collecties van het Noorden en een van de grootste wetenschappelijke collecties van heel Nederland.”

De RUG roemt Smit daarnaast als fondsenwerver en sponsorcoördinator bij de universiteit, maar ook voor zijn vrijwilligerswerk bij tal van stichtingen gericht op cultuur, geschiedenis en literatuur: “Of het nu ging om de akoestiek in de Oosterpoort, de toekomst van het Groninger Congres Bureau, zijn inzet voor de Rotary of het toezicht op de zeilklipper Nicolaas Mulerius, het vlaggenschip van de RUG in de Bruine Vloot: Franck Smit is een man op wie je kunt rekenen.”