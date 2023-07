Koning Willem-Alexander opent in september het nieuwe pand van iederz

Foto: Gemmy Woud-Binnendijk voor de Rijksvoorlichtingsdienst

Koning Willem-Alexander komt op donderdag 14 september naar Groningen om het nieuwe pand van sociaal werkvoorziener iederz aan de Silkeborgweg officieel te openen.

De koning zal het gebouw openen in aanwezigheid van zo’n zevenhonderd medewerkers. Vervolgens krijgt de koning een rondleiding langs de verschillende afdelingen, waar medewerkers met hem gaan praten over hun werk, hun passies en doelen. Daarna volgen gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen over de arbeidsmarktregio, talentontwikkeling en de samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan.

Iederz werkte de afgelopen jaren vanuit panden aan de Van der Hoopstraat, Peizerweg en Hooghoudtstraat. De panden vergden veel onderhoud en daarom besloten de gemeente en iederz in 2020 om een nieuw pand te bouwen op de hoek van de Uppsalaweg en de Silkeborgweg. In het nieuwe, duurzame pand van 16.000 vierkante meter is geïnvesteerd in nieuwe, duurzame machines en zijn kantoren opnieuw ingericht met veelal meubels van gerecyclede materialen. In januari is de houtafdeling, die gevestigd was aan de Van der Hoopstraat, al verhuisd. Daarna volgden de andere locaties.