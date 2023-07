Komt het zomerweer nog terug? “We zullen echt even door die zure appel heen moeten bijten”

Grijs, grauw en regenachtig. Veel mensen die deze zomerperiode in eigen land vertoeven hadden zich waarschijnlijk iets anders voorgesteld van hun vakantie. Komt er op korte termijn verbetering?

“Als we terugblikken op de eerste week van de schoolvakantie dan kunnen we de conclusie trekken dat deze niet al te zomers is verlopen”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Maar om met het slechte nieuws te beginnen: deze week wordt nog slechter. Depressies bepalen het weerbeeld in ons gebied, en naar alle waarschijnlijkheid draait het uit op een kletsnatte week. Maar het is nog te vroeg om de hele zomer nu al af te schrijven. Daarbij moet ik wel zeggen dat de dertig-daagse verwachting van weermodel ECMWF weinig hoop biedt op een snel herstel, maar, en dat klinkt gek, kan dit juist misschien ook wat hoop bieden.”

“Het weer is veel te grillig”

Kamphuis verduidelijkt: “De seizoenprognose van dit model had het volledig bij het verkeerde eind. Als ik die prognose er bij pak dan zou juni droog verlopen, maar ook behoorlijk wat neerslag brengen. Juli zou een kurkdroge maand worden met veel zon. We kunnen stellen dat het model er nogal naast zat, waarbij in juni de gemiddelde temperatuur ook hoger uitpakte dan was voorspelt. Dus als een model iets presenteert, dan hoeft het niet uit te komen. Het geeft ook aan dat het weer veel te grillig is om iets op de lange termijn te kunnen zeggen. Vijf tot tien dagen is al een heel eind, laat staan een paar maanden.”

“Westelijke stroming is op een gegeven moment uitgeraasd”

Toch durft de weerman van OOG Tv wel zijn licht te laten schijnen over de komende periode: “Voor de korte termijn heb ik slecht nieuws. De komende tien dagen is het uiterst onbestendig en vaak kletsnat. De droogte, waar we mee te maken hadden, gaat echt tot het verleden behoren. Maar de westelijke stroming, die nu constant buien op ons afvuurt, is op een gegeven moment uitgeraasd. Als we naar de statistieken kijken, dan komt zo’n stroming na een aantal weken tot rust. En dat is de hoop die ik voor de zomerliefhebbers op dit moment heb.”

“De kans dat augustus net zo nat verloopt is klein”

Kamphuis: “Augustus begint nat, maar een stabilisatie naar warmer en droger weer behoort zeker tot de scenario’s. De kans dat augustus in zijn geheel net zo onstabiel en nat verloopt als juli lijkt klein, maar we zullen dus nog wel even geduld moeten hebben en ons door de zure appel heen moeten bijten.”

Heiko Ates (Victory Museum): “Het is druk bij ons”

Maar de regen vindt niet iedereen vervelend. Bioscopen doen bijvoorbeeld goede zaken. En dat geldt ook voor musea. Heiko Ates runt het Victory Museum. Tot een aantal jaar geleden was dit museum, dat zich richt op de Tweede Wereldoorlog, te vinden aan de Ulgersmaweg, maar noodgedwongen is men een aantal jaren geleden verkast naar Grootegast. “Het is erg druk bij ons”, vertelt Ates. “Tijdens deze periode zijn we op woensdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen geopend. In de eerste week van de vakantie hadden we ruim 900 bezoekers, en vorige week konden we 1.100 mensen verwelkomen. En ook deze week lijkt druk te worden.”

“Drie musea onder één dak”

Volgens Ates komen bezoekers overal vandaan: “Uit eigen land, maar ook Duitsers, Engelsen en Fransozen. Dus ja, we moeten onze talenknobbel goed gebruiken.” Dat het zo goed loopt is volgens Ates niet zo vreemd. “Hier in Grootegast vind je drie musea onder één dak: het legomuseum, de museumdrukkerij en wij. Voor 8 euro kun je alle drie de musea bezoeken. Waar vind je dat nog?”

“Je gaat niet naar een pretpark als het regent”

Dat het slecht weer is, dat vindt Ates niet erg. “Mensen kiezen nu sneller en makkelijker voor een locatie die overdekt is. Je gaat niet naar een dierentuin of pretpark als het regent. Maar als het nog wel tropisch gaat worden, dan is dat ook prima. We zitten in een industrieel pand. Als het buiten warm is, dan is het hier heerlijk koel. Dus ook op dat vlak hebben we echt iets te bieden, haha.”

“Bezoekersaantallen terug op oude niveau”

Qua bezoekersaantallen is Ates ook in zijn nopjes. “Dit jaar hebben we tot nu toe tussen de 11.500 en 12.000 bezoekers mogen verwelkomen. Daarmee komen we weer op het oude niveau van 2019 toen we in dat jaar 27.000 mensen ontvingen. Dat aantal gaan we halen. Dus dan kunnen we zeggen dat we weer terug zijn op het oude niveau van voor de coronacrisis, en dat stemt mij wel heel blij.” Meer informatie over de musea in Grootegast vind je op deze website.