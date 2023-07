KNO-personeel deelt oordopjes uit bij concert Rammstein

De KNO-afdeling van het UMCG deelt deze donderdagavond duizend gratis oordopjes uit aan bezoekers van het concert van de band Rammstein in het Stadspark.

100 decibel is de norm, maar Rammstein mag in Groningen tot 103 gaan (als de rechtbank deze dag beslist dat de concerten door mogen gaan). Drie decibel méér klinkt slechts weinig, maar dat is het niet. Het verschil is echt heel groot.

Myrthe Hol, hoogleraar otologie en KNO-arts bij het UMCG, legt uit: ‘De geluidsintensiteit van drie decibel zorgt voor twee keer zoveel lawaai in je oren. De trilhaarcellen in het slakkenhuis van het oor die het geluid opvangen kunnen niet tegen zoveel geluid. Hierdoor kun je gehoorschade oplopen en zelfs doof worden. Bij een geluidsniveau van 103 decibel is gehoorschade vrijwel onvermijdelijk als bezoekers geen oordoppen dragen. Daarom vinden we het samen met de commissie PrevENT van de landelijke KNO-vereniging zo belangrijk om ervoor te zorgen dat er gehoorbescherming aanwezig is.’

De internationaal geadviseerde geluidsnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt op 100 decibel. Myrthe Hol: ‘Het is belangrijk om te realiseren dat ook 100 decibel geen veilig geluidsniveau is zonder gehoorbescherming. Het advies is om oordoppen in te doen bij geluid van meer dan 80 decibel. Doe je dit niet, dan kan er ‘lawaaischade’ aan het binnenoor ontstaan. Het maakt ook uit hoe ver je van de boxen af staat en hoe lang en hoe vaak je aan het geluid wordt blootgesteld.’

Op de KNO-afdeling komen elke week muziekliefhebbers en muzikanten met klachten van gehoorverlies en tinnitus (een storende piep in het oor) omdat ze lang in harde geluiden hebben gestaan of gewerkt. Arts in opleiding Renee Verhoeven: ‘De klachten van patiënten zijn soms zo heftig dat ze hun leven ontwrichten. Helaas is gehoorschade en tinnitus onbehandelbaar. Heb je eenmaal gehoorschade, dan is dat onomkeerbaar.’