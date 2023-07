KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien zondag

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die zondag over het land gaan trekken. Voor de provincie Groningen geldt ‘code geel’.

“Zondagmiddag trekken er stevige onweersbuien over het land”, vertelt het KNMI. “Bij de buien is er kans op hagel en zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Bovendien kan er in korte tijd veel neerslag vallen, waardoor er plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. De buien trekken noordoostwaarts over het land en verlaten het noordoosten halverwege de avond.”

De waarschuwing voor de provincie Groningen geldt zondag vanaf 16.00 tot 21.00 uur. Behalve voor Groningen geldt de code geel ook voor alle andere provincies en gebieden.