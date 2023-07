Kinderen W.A. van Lieflandschool laten zwemkunsten zien

Deze maandag en dinsdag waren er kijklessen voor ouders en verzorgers van kinderen van de W.A. van Lieflandschool aan de Paterswoldseweg. Daarin konden kinderen met een verstandelijke beperking laten zien wat ze afgelopen jaar geleerd hebben tijdens hun zwemlessen.

De zwemlessen zijn een pilot, georganiseerd door Huis voor de Sport Groningen, Kids United en Stichting de Brug. De partijen zijn de pilot gestart, omdat er lange wachttijden zijn voor deze speciale zwemlessen. Bovendien is er een tekort aan gespecialiseerde zweminstructeurs.

De leerlingen van de W.A. van Lieflandschool kregen twee keer per week een half uur les. Ze leerden de standaard zwemoefeningen als bij reguliere zwemlessen, maar krijgen daarbij extra persoonlijke aandacht.

Amy Guikema, zweminstructeur: “Het is hier veel meer gericht op het individu en minder op het klassikale. We hebben wel het vaste zwemprogramma, maar je moet echt kijken wat het niveau is van het kind, hoe het kind leert en hoe het reageert op de omgeving.”