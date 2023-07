Kinderen trekken met camera’s door de Korrewegwijk en De Hoogte: “Er is zoveel talent”

Eén van de kinderen wordt geïnterviewd tijdens het kamperen op bsv De Hoogte. Foto: still uit video

Ze hebben wekelijks een redactievergadering, verzinnen onderwerpen en maken reportages. De Wijkkrant Korrewegwijk en De Hoogte timmert volgens begeleider Leanna van Dijken hard aan de weg. Ook tijdens deze zomervakantie.

Hoi Leanna! Kinderen die filmpjes maken. Hoe is dit idee ontstaan?

“Al een aantal jaren hebben we in de twee wijken een Kinderkrant. Deze krant komt twee keer per jaar uit en heeft een oplage van 18.000 exemplaren. Normaal staat dit tijdens de zomervakantie stil, maar vanuit de wijk merkten we dat er behoefte was om toch dingen te blijven doen. En zo zijn we op het idee gekomen om video’s te maken. De video’s worden gemaakt door zomerreporters.”

Het eerste filmpje is onlangs verschenen, waarbij een verslaggever een filmpje heeft gemaakt over het kamperen bij Buurt- en Speeltuinvereniging De Hoogte …

“Klopt. Tobias is één van onze verslaggevers. En hij is ontzettend talentvol. Van tevoren hadden we een redactievergadering, en het leek de kinderen wel wat om hier een filmpje over te maken. Ik heb het begeleid. Op de opnamedag was ik er bij aanwezig, en het was heel erg leuk om te zien hoe Tobias bevlogen te werk ging. Wie kan ik interviewen? Vanaf welke plek wil ik dat doen? Welke beelden wil ik maken? Welke vragen kan ik stellen?”

Kinderen betrekken bij de wijk. Dat is ook precies wat jullie als organisatie willen bereiken hè?

“De Kinderkrant, en ook de video’s, zijn een initiatief van Mooie Wijken. Daar zijn verschillende organisaties bij betrokken zoals bijvoorbeeld het WIJ-team. Wij werken heel kindgericht. Het doel is om de wijk mooier en beter te maken, waarbij we dat vooral willen doen vanuit kinderoogpunt. We luisteren naar kinderdromen. De Kinderkrant is uitgegroeid tot een succes. De redactie wordt gevormd door leerlingen van de drie basisscholen uit de wijken: Het Karrepad, De Kleine Wereld en de Sint Franciscusschool. Het leuke van dit project is dus ook dat kinderen van verschillende scholen elkaar leren kennen, samen redacties vormen en op zoek gaan naar verhalen uit hun eigen wijk.”

Hoe groot is de redactie op dit moment?

“We hebben op dit moment 22 kinderen die hier actief voor zijn. En verschillende mensen begeleiden het proces. De redactievergaderingen zijn erg leuk. Je krijgt dan echt te horen wat kinderen bezighoudt in de wijk. Het gaat bijvoorbeeld over de Formule 1 en het gaat over de grote problemen in de wereld. Maar je hoort ook duidelijk lokale onderwerpen. Bijvoorbeeld de Gerrit Krolbrug. Heel veel kinderen vinden het vervelend dat deze verbinding tegenwoordig zo slecht is te nemen. Maar er kwam ook iemand met het idee om een portret te maken over de lokale ijsjesverkoper.”

Terug naar Tobias. Als je dat filmpje ziet, dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat hij veel hulp heeft gehad …

“Ik snap je vraag, want mijn naam staat in de aftiteling. Maar hij heeft eigenlijk alles zelf gedaan. Kinderen hebben tegenwoordig heel veel kennis. Ze weten hoe ze moeten filmen. Ze weten wat ze met standpunten kunnen doen. Maar ook de mogelijkheden met computers zijn hun niet vreemd. Ze weten heel goed hoe ze moeten monteren, en hoe ze iets in kunnen vullen.”

Het klinkt bijna alsof begeleiding saai is omdat de kinderen het wel kunnen …

“Haha, nee. Je helpt op tekstueel gebied, maar je houdt ook het proces in de gaten. Stel dat ze een muziekje of een foto willen gebruiken in hun montage. Dan zitten wij er bovenop, om te voorkomen dat we een copyright-claim aan de broek krijgen. Kijk. We vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dat ze hun verhaal kunnen vertellen. En dat lukt niet als je er bovenop gaat zitten. Dus begeleiden, en de grenzen bewaken. Ik denk dat die opzet ook bijdraagt aan het succes van dit project.”

Wat kunnen we de komende weken nog meer verwachten?

“We gaan dus bezig met een filmpje dat gemaakt wordt over de lokale ijsjesverkoper. En een aantal kinderen gaat ook filmpjes maken op hun vakantiebestemming. Het is immers zomervakantie, en sommige kinderen gaan ook op reis. Op hun vakantieadres willen ze filmpjes gaan maken, waarmee er een productie wordt gemaakt. Alle filmpjes plaatsen we op ons YouTube-kanaal.”

Ik kan me voorstellen dat kinderen uit de wijken, die dit lezen, misschien wel heel enthousiast zijn geworden. Is er nog ruimte op jullie redactie?

“We zijn altijd op zoek naar nieuwe redactiemedewerkers. Meer informatie vind je op onze website. Daar kun je ook de laatste Kinderkranten teruglezen, en vind je ook mogelijkheden om contact met ons op te nemen.”

Bekijk hier de video die Tobias maakte over het kamperen bij bsv De Hoogte: