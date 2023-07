Kinderen BSO De Wiardt eten meer groente tijdens Gezonde Smikkelweken

Buitenschoolse opvang De Wiardt van KidsFirst in Groningen doet mee aan de derde editie van Spoony’s Gezonde Smikkelweken.

Het gaat om het grootste nationale groenteprogramma voor kinderen. Tijdens die weken ontdekken kinderen op een speelse manier gezonde en duurzame voeding, door middel van spelletjes, proeven en zelf koken, van courgettecake tot bietenpizza’s.

Dit jaar is het aantal deelnemers meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar: er doen 120 duizend kinderen mee. Ze komen van 1100 bso’s, ruim 200 basisscholen en tien kinderdagverblijven. De kinderen gaan deze zomer op groente ontdekkingstocht. De start van de Gezonde Smikkelweken in Groningen wordt officieel ingeluid door kinderburgemeester Fatoumata.

Phaedra Mensen, oprichtster van Spoony: “In Nederland eet 85 procent van de kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar te weinig groenten. Honger wordt sneller gestild met een ongezonde snack. Met als resultaat dat 1 op de 7 Nederlandse kinderen overgewicht heeft. Het is onze missie om alle kinderen gezond te leren eten. De Gezonde Smikkelweken is een middel om ouders daarbij te helpen.”