Kinderburgemeester en kinderen bso De Wiardt doen spelletjes en activiteiten met gezond eten

Foto: Gezonde Smikkelweken via GGD Groningen

Vanaf volgende week gaan 4.800 kinderen op 56 bso-locaties in de provincie Groningen spelen, koken en proeven van gezonde en duurzame voeding. Het programma van de Gezonde Smikkelweken ging donderdagmiddag van start op bso De Wiardt aan de Van Lenneplaan, onder leiding van kinderburgemeester Fatoumata van de gemeente Groningen.

De kinderen van De Wiardt deden donderdag twee gezonde groentechallenges. Ze maakten hun eigen thee van gedroogd fruit, kruiden en bloemen én deden een zintuigenspel, waarbij ze bekende en minder bekende groente als maïs, ananastomaat, Chioggiabiet en vijg proefden.

Vanaf volgende week doen 4.800 andere kinderen in Groningen mee aan de Gezonde Smikkelweken, een initiatief van de Stichting Spoony. Met het programma willen de initiatiefnemers het eten van groente onder kinderen tot en met twaalf jaar stimuleren. In Nederland eet 85 procent van de kinderen in deze leeftijdsgroep te weinig groente, met toenemend overgewicht tot gevolg. Met de Gezonde Smikkelweken wil Spoony kinderen op een speelse manier kennis laten maken met gezonde en duurzame voeding, door middel van spelletjes en activiteiten.