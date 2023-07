Keti Koti-viering: dit is er zaterdag allemaal te doen in de stad

De Keti Koti-viering op 1 juli

In Groningen wordt er zaterdag uitgebreid stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden, dit jaar precies 150 jaar geleden. In de stad vinden tal van activiteiten plaats.

De opening van Keti Koti vindt om 13.00 uur plaats in het Noorderplantsoen. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Integratie en Emancipatie is bij deze viering aanwezig. In de Der Aa-kerk vindt het Keti Koti Festival plaats. Met swingende muziek van DJ Rasbas en de band Sometimes, een foodcourt en het maken van een speciaal wandkleed wordt de vrijheid gevierd. Overdag is het programma gratis, in de avond vindt er een betaald-programma plaats met onder andere Nyassa Alberta en de band Latino BM Royale.

Stadswandeling

In de ochtend om 10.00 uur vindt de stadswandeling ‘Slavernij in Groningen’ plaats. Deze wordt georganiseerd door Discriminatie Meldpunt Groningen, DMG. De drie kilometer lange stadswandeling voert deelnemers langs gebouwen met historische banden met het slavernijverleden en legt de link met hedendaagse discriminatie. De wandeling is gratis en start bij de Plantsoenbrug.

Exposities

In het Groninger Museum vinden vanaf 14.00 uur rondleidingen en workshops plaats. In het Museum aan de A is vanaf 13.00 uur de expositie ‘Zwart in Beweging – Ode aan het doorzettingsvermogen en de veerkracht van de Zwarte Mens’ te zien. Deze expositie opende vorige maand de deuren, en geeft een inkijkje in het slavernijverleden.

Toneel

Daarnaast zijn er ook voorstellingen. Claudine Pantohplet maakte voor theater De Steeg de voorstelling ‘Geheel’. Het gaat over zes studenten, met verschillende opleidingen en verschillende achtergronden. Het doel is om hen samen te laten komen door middel van koken. De voorstelling is om 13.30 uur en om 15.00 uur te zien in theater De Steeg aan de Bloemsingel 10. In De Oosterpoort vindt in de avonduren het programma ‘Na Mi Tori’ plaats. In restaurant The Mix wordt de afschaffing van de slavernij gevierd met spoken words, speeches, muziek en dans.

Meer informatie over het programma vind je op deze website. Een timetable vind je hier.