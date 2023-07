Kermis tijdens Groningens Ontzet gaat niet door: ‘Treurige kermis met twee onderdelen was geen optie’

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De zomerkermis op de Grote Markt, die normaal gesproken elk jaar plaatsvindt rond het Groningens Ontzet, gaat dit jaar niet door.

Vanwege de verbouwing van de Grote Markt kon de kermis dit jaar slechts heel beperkt plaatsvinden op het marktplein. Slechts twintig procent van de normale kermis zou dit jaar een plek kunnen krijgen op het plein, vertelt Rick Sieling, bestuurslid van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken

Deze kleine variant van de kermis was geen optie, aldus de KVV-bestuurder: “Op een dermate klein oppervlak op de Grote Markt kan je met goed fatsoen amper twee gokautomaten kwijt. Op zo’n postzegel kunnen zeker geen attracties staan.”

De KVV baalt van de beslissing, die extra zuur is voor de exploitanten vanwege het late nieuws. Sieling: “We hopen dat kermisexploitanten toch andere plek vinden in Nederland want die balen hier natuurlijk ook ontzettend van. Maar we hebben liever een volwaardige kermis dan een treurige kermis met twee onderdelen.”

Met de streep door de kermis sneuvelt voor 28 augustus een tweede onderdeel van de viering van het Groningens Ontzet. In maart werd al bekend dat het traditionele concours hippique niet doorgaat, omdat het te duur is en te weinig mensen trekt. De paardenkeuring op de Ossenmarkt blijft wel behouden.