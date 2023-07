KEI-feesten dit jaar op de Vismarkt

Foto: Anneloes Struik

De komende KEI-week gooit het roer om. De KEI-week is de introductieweek voor zo’n 5.000 eerstejaars studenten. Zo vinden de feesten plaats op de Vismarkt in plaats van de Grote Markt.

Verder komt er een nieuw evenement dat volledig gefocust is op studentenwelzijn, en een pilot voor de deelname van mbo-studenten. Zoals elk jaar zijn ook stadjers welkom bij veel KEI-evenementen.

De KEI-week is dit jaar van 14 t/m 18 augustus. Op de Vismarkt vinden The Grand Opening en The Night of the Songs plaats. Dit vanwege de verbouwing van de Grote Markt. In het Forum wordt ‘Time to Talk: What’s Next’ gehouden. Dat evenement staat geheel in het teken van studentenwelzijn. Eerstejaars krijgen handvatten aangereikt voor zaken als zelfstandig wonen, zelf koken, studiedruk en sociale verwachtingen.

Op het Suikerterrein kunnen de eerstejaars terecht voor het Open Air Festival. Daar is op de donderdag een middag- en avondprogramma met verschillende activiteiten. De vertrouwde openluchtbioscoop is opnieuw te vinden op de Vismarkt.