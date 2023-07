Kans op zware storm woensdag: “Het is verstandig om voorzichtig te doen”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De kans is groot dat we woensdag te maken krijgen met een zomerstorm. De precieze koers is nog onduidelijk, maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het slim om woensdag voorzichtig te doen en om uit de buurt van bomen te blijven.

“Als weerman sla ik niet zo snel alarm. Maar wat ik op de kaarten zie, daar schrik ik wel van”, vertelt Kamphuis. “En ik moet daar direct bij vertellen dat mijn werk een voorspelling is. Als de depressie waar we het over hebben de komende uren toch nog wat verschuift, dan kan het net zo goed windstil bij ons blijven. Maar de oplossing dat ons gebied te maken krijgt met een zware storm, die zit al een aantal dagen in de kaarten. En zoals ik zeg, wat ik nu zie, daar schrik ik wel een beetje van.”

“Combinatie van wind en regen is behoorlijk uniek”

Kamphuis doelt op een stormdepressie die dinsdagavond bij Bretagne ligt. “In de nacht van dinsdag op woensdag krijgen we te maken met regen. Dat is een belangrijk detail waar ik straks op terugkom. Deze depressie trekt over Bretagne, langs de kust, richting Nederland. Naarmate het gebied oprukt neemt de activiteit toe. Het systeem is al behoorlijk gevuld met warme lucht, boven Nederland ligt er lage druk waardoor het koelere lucht aanzuigt. Dat zorgt voor een botsing. Uiteindelijk leidt het tot een zomerstorm, waarbij de combinatie van wind en regen behoorlijk uniek is. Dat gebeurt niet zo vaak.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding:





De situatie met de maximale windsnelheden volgens het fijnmazige ICON-model

“Hoogtepunt tussen 10.00 en 15.00 uur”

Wanneer gaan we in Groningen hier iets van merken? “Dat is afhankelijk van hoe het systeem trekt. Het EC-model laat het systeem via het IJsselmeer trekken. Aan de voorzijde gaan we er weinig van merken, maar als het systeem gepasseerd is richting de Duitse Bocht, aan de achterzijde, dan gaat de wind flink toenemen. Ik verwacht dat het hoogtepunt tussen 10.00 en 15.00 uur komt te liggen. Behalve veel wind zal er ook flink wat regen vallen, waarbij er ook kans is op onweer en eventueel ook hagel.”

“Hoogste windsnelheden boven land”

Over welke windsnelheden hebben we het dan precies? “Daar zijn de modellen het niet helemaal over eens. Er zijn windsnelheden boven de 100 kilometer per uur mogelijk, op het Lauwersmeer tot 120. Het EC-model maakt het helemaal bont door met windsnelheden tussen de 130 en 140 kilometer per uur te komen. Opmerkelijk is ook dat de hoogste windsnelheden boven land gemeten zullen worden, en niet boven de kustgebieden. Mocht dit uitkomen dan krijgen we te maken met de zwaarste zomerstorm in honderd jaar tijd.”

“Terrasmeubilair even opruimen”

Op dit moment waarschuwt het KNMI al voor gevaarlijk weer met een ‘code geel’. Kamphuis: “Ik verwacht dat zij nog wel gaan opschalen. Maar misschien is het wel belangrijker om gewoon voorzichtig te doen. Ik had het over de regen die komende nacht gaat vallen. Dat betekent dat de grond al flink zompig is. De combinatie met vol in blad staan en de harde wind morgen maakt de bomen makkelijke prooien, waardoor ze makkelijk om kunnen gaan. Dus wees voorzichtig, en neem alvast wat maatregelen. Je terrasmeubilair, bloempotten en andere spullen die je buiten hebt staan, kunnen misschien beter even in een schuur.”