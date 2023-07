Kans op overlast en hinder door nachtelijk maaien en glasvezelblazen langs snelwegen rond Stad

Foto: Waterschap Hollands Delta

Herepoort gebruikt komend weekend niet alleen om de zomerwerkzaamheden aan de zuidelijke ringweg voor te bereiden. De aannemerscombinatie rond de verbouwing van de zuidelijke ringweg gebruikt komend weekend ook voor nachtelijke maaiwerkzaamheden en het schoonmaken van mantelbuizen voor glasvezelkabels.

Op drie plekken langs de snelwegen rond Stad wordt komend weekend gemaaid. Met een rijdende afzetting vinden er wisselend werkzaamheden plaats op de A7 tussen de Laan Corpus en Hoorn en Hoogkerk, op de zuidelijke en oostelijke ringweg tussen Westerbroek en Meerstad en op de A28 tussen het Julianaplein en Groningen-Zuid.

Naast het maaien van gras en riet gaat Herepoort ook een aantal mantelbuizen schoonblazen. Dat zijn buizen waar glasvezels in komen. Herepoort kiest ervoor om ’s nachts te werken om verkeershinder te voorkomen. Er rijdt op deze trajecten een rijdende afzetting, waardoor het verkeer ’s avonds en ’s nachts (tussen 20.00 uur en 06.00 uur)wat last kan hebben van de werkzaamheden. Ook kunnen omwonenden last hebben van de maaiers.