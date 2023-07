Jos Stierhout wordt nieuwe interim-directeur Ambulancezorg, Jeroen van der Ster komt niet terug

Foto: Joris van Tweel

Jos Stierhout begin woensdag als interim-directeur/bestuurder bij Ambulancezorg Groningen. Stierhout volgt Jack Thiadens op die afgelopen voorjaar weg werd gestuurd.

Stierhout heeft ruim 25 jaar ervaring in verschillende organisaties, waaronder hulpverleningsorganisaties. “Hij beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van strategie, verbinding zoeken met samenwerkingspartners, veranderprocessen, organisatieontwikkeling en strategische- en leiderschapsvraagstukken”, laat Ambulancezorg Groningen weten. De nieuwe bestuurder zal het verandertraject verder vorm gaan geven dat door zijn voorganger Thiadens in gang is gezet.

Ongezonde werkcultuur

Bij Ambulancezorg Groningen is het al lange tijd onrustig. Eind vorig jaar meldde het Dagblad van het Noorden dat er binnen de organisatie sprake is van structureel seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toenmalig directeur Jeroen van der Ster meldde zich daarop ziek en Thiadens werd aangesteld als interim-directeur. Thiadens constateerde dat er in alle lagen van de organisatie sprake is van een ongezonde werkcultuur, en dat deze hard moest worden aangepakt. In mei werd Thiadens echter door de Raad van Toezicht de laan uit gestuurd omdat er volgens de RvT een ander type leiderschap nodig zou zijn.

Jeroen van der Ster komt niet terug

Met de aanstelling van Stierhout is ook bekend gemaakt dat Van der Ster niet terugkomt. “In overleg met hem is de keuze gemaakt dat hij, na zijn herstel, zijn carrière buiten onze organisatie voortzet. We willen Jeroen van der Ster bedanken voor de bewezen diensten aan de organisatie. Hij heeft ons goed door de Covid-periode geloodst. We wensen hem veel succes met zijn herstel en zijn toekomstige werk.”