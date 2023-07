Jorn wordt de nieuwe kinderburgemeester van Groningen

Ise (links) en Jorn (rechts) met burgemeester Koen Schuiling - Foto via Gemeente Groningen

Jorn wordt vanaf september de opvolger van Fatoumata als kinderburgemeester van Groningen. Met de slogan: ‘In Grunn wil je zijn, want daar is het ontzettend fijn!’, wist hij de meeste stemmen binnen te halen.

Burgemeester Koen Schuiling maakte de uitslag van de verkiezing vrijdagmiddag bekend in het Forum Groningen. Inwoners van de gemeente konden tot en met donderdag online hun stem uitbrengen op één van de vijf kandidaten. Vrijdagmiddag voerden de kandidaten nog campagne in het Forum Groningen om de laatste stemmen binnen te halen. Na de telling van deze laatste stemming kwam Jorn als winnaar uit de bus.

Jorn krijgt komend schooljaar assistentie van Ise. Zij volgt Finn eind augustus op als loco-kinderburgemeester van de gemeente Groningen.

Jorn treedt vanaf september in functie, waarin hij burgemeester en wethouders vergezelt tijdens representatieve taken. Maar Jorn verricht soms ook alleen ceremoniële taken, bijvoorbeeld tijdens openingen en evenementen. Als kinderburgemeester krijgt Jorn ook de kans om zelf activiteiten te organiseren om zijn verkiezingsbelofte waar te maken.

De kinderburgemeester is een initiatief van de gemeente Groningen om kinderen een duidelijkere stem te geven en ze mee te laten denken en praten over wat zij belangrijk vinden in de gemeente Groningen.