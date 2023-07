Jorden van Foreest verliest finale NK van Anish Giri

Het is Jorden van Foreest zondag niet gelukt om het Nederlands Kampioenschap Schaken, dat gehouden werd in Utrecht, op zijn naam te zetten. In de finale verloor hij van Anish Giri.

Zaterdag werd de eerste finalepartij gespeeld. Deze wedstrijd eindigde in een remise. Zondag stond een tweede partij op het programma. Ook deze klassieke partij eindigde in een remise. Dit betekende dat twee snelschaakpartijen duidelijkheid moesten geven. Giri wist de eerste wedstrijd te winnen, de tweede partij eindigde opnieuw in een remise. Met deze stand werd Giri gekroond tot Nederlands Kampioen.

Van Foreest wist in 2016 het NK op zijn naam te schrijven. Het is tot nu toe ook de enige NK-titel die de Groningse schaker wist te behalen. Voor Giri is het inmiddels de vijfde nationale titel.