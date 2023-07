Joram Krol exposeert in Groninger Museum

'Monsters' van Joram Krol - Foto via Groninger Museum

Vanaf zaterdag 7 oktober hangen in het Groninger Museum meer dan honderd indringende portretten van de Groninger fotograaf Joram Krol.

Tijdens de expositie, die titel Can I Be Me draagt, toont de stadsfotograaf 116 foto’s, allemaal in zijn kenmerkende stijl: zwart-wit. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie met alle werken uit de expositie, met daarnaast een gesprek tussen Krol en Anton Corbijn, die een groot voorbeeld is voor de fotograaf.

Joram Krol – Can I Be Me is te zien in het Groninger Museum vanaf zaterdag 7 oktober tot en met zondag 3 maart. Tot en met 21 januari is de tentoonstelling gratis te zien.