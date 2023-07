Jaarlijkse tuinvlindertelling van start: “Gaat de dagpauwoog weer winnen?”

De jaarlijkse tuinvlindertelling vindt dit weekend plaats. De Vlinderstichting roept zoveel mogelijk mensen op om mee te doen aan de telling, omdat er hierdoor een goed beeld van de vlinderpopulatie ontstaat.

“Wat we aan mensen vragen is om de telling uit te voeren op een zonnig moment, want dan laten de meeste vlinder zich zien”, laat de Vlinderstichting weten. “Loop een rondje door de tuin en noteer gedurende vijftien minuten alle vlinders die je ziet. Daarbij is het wel belangrijk om alle waarnemingen niet bij elkaar op te tellen, want dan kan het zijn dat je vlinders twee keer telt. Geef dus alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus als voorbeeld, zie je eerst drie dagpauwogen, en tien minuten later zie je twee dagpauwogen, dan geef je dus drie dagpauwogen door.”

Eén van de slechtste vlinderjaren

Vorig jaar werden er bij de telling ruim 73.000 vlinders geteld. De dagpauwoog was toen de winnaar. Maar of dat dit jaar weer zo zal zijn? De Vlinderstichting meldt het het niet goed gaat met de vlinders. Afgelopen voorjaar is bijvoorbeeld één van de slechtste vlinderjaren sinds het begin van metingen in 1990. Soorten als het klein geaderd witje, de kleine vos en de kleine vuurvlinder werden bijna niet gezien.

“De eerste generatie is er niet”

Dat bevestigde ook landschapsbeheerder Bert Speelman van Het Groninger Landschap: “Ik ben nu ongeveer dertig jaar werkzaam voor natuurorganisaties. Zo slecht als dit jaar heb ik het niet eerder gezien. Wat ik de afgelopen decennia zie is dat de aantallen met pieken en dalen gaan. We kunnen op dit moment constateren dat de eerste generatie er eigenlijk niet is. Waar dat door komt? De droogte van de afgelopen weken? Of het natte en koude voorjaar? Interessanter is wellicht de vraag of de tweede generatie het straks beter gaat doen.”

Tellingen

Een telling doorgeven kan op deze website. Moeite bij het herkennen van de vlinders? Op deze pagina vind je een handige overzichtskaart.

