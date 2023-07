“Jaarlijkse meteorenzwerm Perseïden dit jaar goed te zien, tot zestig vallende sterren per uur”

Foto: Joris van Tweel

De jaarlijkse meteorenzwerm Perseïden zal dit jaar goed te zien zijn. Dat zegt sterrenkundige Jeffrey Bout uit de stad.

“Het hoogtepunt van de Perseïden vindt dit jaar plaats in de nacht van 12 op 13 augustus”, vertelt Bout. “De meeste vallende sterren zullen rond 04.00 uur te zien zijn. Het gaat dan ongeveer om zestig vallende sterren per uur. Als je eerder gaat kijken, bijvoorbeeld om middernacht, dan liggen die aantallen lager, en gaat het om ongeveer dertig vallende sterren per uur.”

Maan is niet aanwezig

De vooruitzichten zijn goed. “Uiteraard is het afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het bewolkt is zal er geen ster te zien zijn. Maar het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar er is wel een ander aspect: de maan. De maan is namelijk niet aanwezig. Rond 02.30 uur komt de maan op, maar deze zal maar een klein beetje verlicht zijn. Het licht van de maan gaat niet storen.”

“Neem andere mensen mee”

Bout adviseert ook om er tijdens deze nacht van te gaan genieten. “Ook in de nachten voor en na deze datum zullen er vallende sterren te zien zijn. Maar het hoogtepunt bevindt zich echt tijdens deze nacht, en ga er inderdaad lekker voor zitten. Zoek ontspanning in een tuinstoel, een stretcher of ga op een kleedje in het gras liggen, zodat je goed naar de hemel kunt kijken. Trek wel warme kleding aan, want het kan best wel koud worden. Zorg ook voor wat eten en drinken, en neem andere mensen mee. Het is namelijk een leuke activiteit om samen te ondernemen, zodat je het er over kunt hebben, en dat wat je ziet kunt delen.”

“Zoek een donkere plek”

En de sterrenkundige heeft nog wat tips: “Het is niet nodig om een verrekijker of sterrenkijker mee te nemen. Daar heb je helemaal niets aan. En het is belangrijk om een donkere plek op te zoeken waarbij je vrij uitzicht hebt op de hemel. Dus in een bos gaan staan is niet slim, en ook een plek in de stad zou ik niet aanraden. Je wilt op een donkere plek gaan staan zodat je ook de zwakkere sterren goed kunt zien.”

Perseïden

Ieder jaar in augustus kan er genoten worden van vallende sterren. Hoe kan het dat dit altijd in deze periode plaatsvindt? “Dat heeft met de bewegingen van de aarde en de Perseïden te maken. Wat er in augustus gebeurt is dat onze aarde door de Perseïden bewegen. Het is een wolk van stenen en gruis, afkomstig van de komeet Swift-Tuttle. Als die steentjes in onze dampkring terecht komen, waarbij dat met een hele hoge snelheid gebeurd, dan zorgt dat voor een lichtflits. We spreken dan van een vallende ster.