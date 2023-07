Inzameling hulpgoederen voor Oekraïne gaat in de zomer volop door: “Behoefte is groot”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Ondanks dat de zomervakantie is aangebroken gaan de inzamelingsacties voor Oekraïne volop door. Bijvoorbeeld in Haren waar de Sociale Brigade spullen inzamelt.

“Afgelopen vrijdag is er een bus met aanhangwagen richting Oekraïne vetrokken”, vertelt Willemijn Kemp van de Sociale Brigade. “Want gelukkig wordt er nog heel veel ingezameld. De afgelopen week zijn we ook verschillende keren actief geweest om hulpgoederen te ordenen en in te pakken. Vrijdag is de bus vertrokken, maar ondertussen zijn we al weer begonnen met het inladen van een andere bus.”

Ordenen

Dat ordenen en inpakken is volgens Kemp ook belangrijk. “Als je Oekraïne in wilt rijden kun je niet zo maar even de grens oversteken. Er wordt streng gecontroleerd door de Oekraïense douane. Die controles zijn ook grondig. Op de doos moet staan wat er in zit. Gaat het om levensmiddelen? Gaat het om medicijnen? En de ordening is belangrijk. Dat je aan kunt geven dat dozen één tot en met tien naar Odessa gaan, en tien tot twintig naar bijvoorbeeld Kharkiv. Als je dat goed aan kunt tonen, dan word je vrij snel doorgelaten. Want men weet hoe belangrijk de hulp is.”

Inzamellocatie in Haren

Terug naar Groningen. Want hoe verloopt de inzameling? “We kunnen altijd hulpgoederen gebruiken. En dan hebben we het bijvoorbeeld over droog en nat voedsel, over medicijnen en verbandmiddelen. Maar ook bijvoorbeeld waterfilters. Die spullen blijven welkom. In Haren kunnen spullen voor Oekraïne gebracht worden naar de garagebox van Wiesje. Deze is te vinden aan de Hemsterhuislaan 33 in het dorp. Is deze plek voor iemand bereikbaar dan kan er contact met ons worden opgenomen via onze website, dan bedenken we daar een oplossing voor.”

Aanval op Odessa

Over Oekraïne is afgelopen week veel gezegd en geschreven. Zo zou het Oekraïense leger een serieuze slag zijn begonnen. “Hier in Haren verblijven sinds het begin van de oorlog verschillende Oekraïners. En zij volgen het nieuws. Zij krijgen dit mee. Maar de afgelopen week ging het niet zoveel over deze aanval. Veel van de Oekraïners hier komen uit Odessa. De stad die afgelopen week zwaar werd aangevallen. Faciliteiten in de haven raakten beschadigd maar nog erger de historische en beroemde Transfiguratie-kathedraal werd zwaar beschadigd. Dat zorgt voor veel verdriet en woede.”

“Mensen doen geen oog dicht”

Volgens Kemp is men bezorgd: “Er wonen daar vrienden en familieleden. Daar maakt men zich zorgen over. Ook in Onnen verblijven Oekraïners. Een familie die daar verblijft was afgelopen week in Odessa, en de situatie is vreselijk. De Russen vuren tientallen raketten per uur af, en dat gaat de hele nacht door. Het luchtafweergeschut kan een deel uitschakelen, maar omdat het zoveel is, lukt dat niet met alle raketten. Huizen staan de hele nacht te shaken, en mensen doen geen oog dicht.”

“Terug naar Kyiv”

Kemp merkt dat het mentaal veel met de Oekraïners doet. “De oorlog duurt nu al anderhalf jaar. Sommige Oekraïners zoeken afleiding door te werken. Maar dat blijkt lastig. De cultuurverschillen tussen Nederland en Oekraïne zijn groot. En ook is daar die taalbarrière. Dat maakt het voor verschillende Oekraïners lastig om er mee door te gaan. Sommige Oekraïners vertrekken ook weer naar hun thuisland. Onlangs is er bijvoorbeeld iemand teruggegaan naar Kyiv. Maar ook dat is lastig. Het luchtalarm en de explosies die daar klinken maken mensen heel onrustig. De situatie is heel lastig.”