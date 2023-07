“Invoering verplicht vaarbewijs is goed idee, vroeg of laat gaat het gewoon een keer mis”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De invoering van een verplicht vaarbewijs is een goed idee. Dat zegt havenmeester Christa Beuker van de Oosterhaven. Volgens haar kruipt Groningen nu al regelmatig door het oog van de naald.

“Ik vind het een goede zaak”, vertelt Beuker. “Ik zie als havenmeester dat we nu te vaak te maken hebben met mensen die niet weten wat het verschil is tussen bakboord en stuurboord. Ook met andere watersportbegrippen zijn ze niet bekend. Ondertussen wordt het wel steeds drukker op het water. Er is recreatievaart, dagjesmensen maar ook beroepsvaart. En ik houd soms echt mijn hart vast. Gaat het goed komen? Vroeg of laat gaat het ook een keer mis. Dus een verplicht vaarbewijs is een goed idee.”

Aantal ongelukken neemt toe

Demissionair minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur wil graag dat zo’n vaarbewijs er komt. De aanleiding zijn cijfers van Rijkswaterstaat. Vorig jaar vonden er op het water relatief veel ongelukken plaats waar mensen bij gewond raakten en soms zelfs kwamen te overlijden. De minister vind dat een zorgelijke ontwikkeling, en onderzoek daarom de mogelijkheden om een verplicht vaarbewijs te onderzoeken.

Verplicht vaarbewijs

Op dit moment is een klein vaarbewijs alleen verplicht voor boten vanaf een lengte van 15 tot 25 meter. Het klein vaarbewijs is ook verplicht voor alle vaartuigen die sneller gaan dan 20 kilometer per uur. Het gaat dan om waterscooters of jetski’s. De politie pleit al veel langer voor aanscherping van de regels voor het vaarbewijs.

“Je hebt een verantwoordelijkheid”

Beuker: “Stel dat je wilt gaan varen in een boot die een lengte heeft van 14,95 meter, en die 15 kilometer per uur vaart. Dan heb je geen vaarbewijs nodig. Maar op die boot passen bijvoorbeeld wel tien mensen. Dan ben jij dus als kapitein zonder papieren verantwoordelijk voor die mensen die bij jou aan boord zitten. Ik vind dat gevaarlijk, op wateren die steeds drukker worden.”

“Vroeg of laat gaat het gewoon een keer mis”

En dat is niet het enige probleem. “Je kunt in de stad ook boten huren waarbij je de schipper er dan bij krijgt. Maar wat ik dan zie zijn twintig gillende en dansende meisjes in bikini op zo’n boot, die de persoon die de boot bestuurt het zicht ontnemen omdat ze staan in plaats van zitten. En dan hebben we ook nog de kleine sloepjes. Officieel wordt het afgeraden om met alcohol zo’n sloep te besturen. Maar je weet hoe dat gaat. In combinatie met rondvaartboten en ander scheepvaartverkeer … ik vind het gevaarlijk. Vroeg of laat gaat het gewoon een keer mis.”

OOG Tv heeft voor dit artikel ook met verschillende bedrijven gesproken in de gemeente die zeil- of motorboten en sloepen verhuren. Deze bedrijven waren of onbereikbaar of hadden geen behoefte of geen tijd om te reageren op de plannen van de minister.