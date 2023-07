Intertoys sluit winkel aan De Brinken in Haren

Foto: Google Maps - Streetview

De speelgoedwinkel van Intertoys aan De Brinken in Haren gaat dicht. Een makelaar is sinds het begin van deze week op zoek naar een nieuwe huurder voor het winkelpand.

De winkelketen heeft de sluiting nog niet bevestigd, maar duidelijk is dat de speelgoedwinkel per 1 maart volgend jaar de deuren van haar vestiging aan De Brinken voor het laatst op slot draait. Of de winkel een ander pand in het dorp op het oog heeft, is niet bekend.

Met de sluiting komt er na ongeveer vijftig jaar een einde aan de aanwezigheid van een speelgoedwinkel in dit gebouw. De winkel werd in de jaren 70 opgezet door de familie Swarte en ging in de jaren negentig over op de Intertoys-formule. Na het vertrek van de Swarte’s uit Haren in 2006 werd de winkel integraal onderdeel van het bedrijf Intertoys, wat sinds 2019 in handen is van het moederbedrijf van Blokker. Meer over de geschiedenis van de winkel is hier en hier te lezen op de website van Haren de Krant.