Informatiebord Bevrijdingsbos door vandalen aan gruzelementen geslagen

Foto: ingezonden

Het informatiebord dat bij de ingang van het Bevrijdingsbos bij Noorddijk hangt is door vandalen vernield. De stichting Bevrijdingsbos baalt van de zoveelste vernieling.

“De afgelopen jaren zijn er vaker dingen kapot gemaakt”, vertelt voorzitter John van der Woude. “Er is al eens graffiti op de banken aangebracht, en onlangs is het kinderrechtenbord kapot gemaakt. En nu moest het informatiebord het ontgelden. Het is een onzinnige vernieling, waarbij wij ons afvragen wat mensen die dit doen toch bezield. Waarom doe je dit? Hoe krijg je het in je hoofd?”

“Houd een oogje in het zeil”

De stichting komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben of die iets gezien hebben. “Het mooiste zou zijn als degene of degenen die dit gedaan hebben berouw krijgen en zich bij ons melden. Dan kunnen we afspraken maken over de financiële afwikkeling. Ondertussen hebben wij wel aangifte gedaan bij de politie. De politie is ook een onderzoek gestart. En omdat we vaker met vernielingen te maken hebben zou ik mensen willen vragen, die hier bijvoorbeeld wandelingen maken, om een oogje in het zeil te houden. En zie je iets wat niet in orde is, bel dan de politie.”

Bevrijdingsbos

Het Bevrijdingsbos werd in 1995 geplant bij de vijftigjarige viering van de bevrijding van Nederland. Het bos is een dankbetuiging aan de Canadese bevrijders van Groningen. Het bos bestaat uit 30.000 esdoorns. Bij het Bevrijdingsbos bevinden zich ook het ‘Plein van de Wereld’, een informatiebord, een gedenkbank en een gedenksteen met de namen van de Canadese legereenheden die indertijd de Duitsers hebben verdreven.