Inbraak via steiger leidt tot nachtelijke vluchtpoging via daken

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbreker aan kunnen houden in de binnenstad. Aan de arrestatie ging een vluchtpoging, die via verschillende daken voerde, vooraf.

“Via de toezichtcamera’s in de binnenstad zagen wij dat er in de Oosterstraat een verdachte via een bouwsteiger omhoog klom”, meldt de politie. Daarop werden er direct verschillende politiewagens naar de locatie gestuurd. “Wij zijn direct een onderzoek begonnen. Eén van de agenten is in de steiger omhoog geklommen en kwam daar tot de ontdekking dat de verdachte nog in het pand zat.”

Toen de verdachte de agenten in de smiezen kreeg vluchtte hij. “Hij deed een poging om via naastgelegen daken te vluchten. Hierbij werden meerdere gestolen spullen door de verdachte achtergelaten. Agenten hebben de panden omsingeld. Wij hadden het vermoeden dat de verdachte niet snel weg kon zijn geraakt. Dit bleek te kloppen, want twee daken verderop zagen wij een openstaand dakraam. Via de begane grond zijn wij het gebouw ingegaan en troffen op de bovenste verdieping de verdachte aan. Wij hebben hem aangehouden en wij doen verder onderzoek.”