In 2025 van 17 mei tot 7 juli geen treinen naar Groningen

Foto via Groningen Spoorzone

Over twee jaar rijden er van 17 mei tot 7 juli geen treinen van en naar Groningen. De buitendienststelling van 51 dagen is nodig vanwege werkzaamheden bij het Hoofdstation.

Aanvankelijk zou de treinvrije periode dit jaar plaatsvinden. Vorig jaar werd echter bekend dat de aannemer de oorspronkelijke planning niet kon halen vanwege diverse tegenslagen in de uitvoering. Zo was er vertraging ontstaan bij de betonstort. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn nu in het voorjaar van 2025 afgerond. Daarna kan de treinvrije periode plaats gaan vinden.

Werkzaamheden

Tijdens de treinvrije periode worden spoorlijnen doorgekoppeld, worden perrons afgebouwd en gaan sporen verlegd worden. Ook wordt in deze periode de blauwe brug verwijderd. Groningen Spoorzone laat weten dat het om werkzaamheden gaat die alleen uitgevoerd kunnen worden wanneer de treinen niet rijden. De werkzaamheden worden niet tegelijkertijd uitgevoerd. Voor treinreizigers richting Zwolle, Veendam en Winschoten betekent het dat er 51 dagen geen treinverkeer mogelijk is vanaf het Hoofdstation. Aan de westzijde van het Hoofdstation is 21 dagen geen treinverkeer mogelijk.

In 2026 klaar

Na de werkzaamheden zal nog niet alles klaar zijn. Het Hoofdstation kan voor het grootste deel weer open, maar de busonderdoorgang zal in de periode daarna nog afgebouwd moeten worden. Uiteindelijk zal het volledige project in 2026 klaar zijn.