Foto: Andor Heij

Voor de Hoornseplas geldt sinds woensdag geen negatief zwemadvies meer. Dat betekent dat de kans op zwemmersjeuk verdwenen is.

Het Meerschap Paterswolde laat via haar Facebook-pagina weten blij te zijn met het intrekken van het negatieve zwemadvies: “Uit het laatste DNA onderzoek is gebleken dat de Hoornseplas weer zwemmersjeuk vrij is”, aldus het Meerschap. “Dat is goed nieuws! Laat het mooie weer maar komen!”

De provincie en Meerschap Paterswolde gaven halverwege juni een negatief zwemadvies af, omdat er larven in het water zaten die de huid binnendringen en daar afsterven. Deze larven zijn afkomstig van slakjes in het zwemwater. Naast jeuk en huiduitslag kunnen sommige mensen er ook hoofdpijn of koorts van krijgen. Het probleem met de zwemmersjeuk speelt al sinds 2010. De afgelopen jaren werd de zwemplek al meermaals ontraden aan badgasten vanwege de aanwezigheid van de larven.